«Даллас» переиграл «Оклахому» и вышел в финал конференции

«Даллас» выиграл у «Оклахомы» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА — 117:116. «Маверикс» победили в серии — 4-2.

Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл: 29 очков, 10 подборов и 10 передач.

В финале Западной конференции «Даллас» сыграет с победителем пары «Денвер» — «Миннесота» (3-3).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Шестой матч

«Даллас» — «Оклахома» — 117:116 (23:30, 25:34, 35:26, 34:26)

Д: Дончич (29 + 10 подборов + 10 передач), Ирвинг (22), Д. Джонс (22).

О: Гилджес-Александер (36), Джейлен Уильямс (22), Холмгрен (21).

Счет в серии: 4-2.