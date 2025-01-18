«Даллас» одержал победу над «Оклахомой»

«Даллас» переиграл «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:98. «Тандер» потерпели первое поражение после серии из четырех поражений подряд.

Атакующий защитник «Маверикс» Кайри Ирвинг набрал 25 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Даллас» прервал серию из трех поражения и с результатом 23-19 занимает 7-е место в Западной конференции. «Оклахома» лидирует с 34-7.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Оклахома-Сити» — 106:98 (22:26, 41:17, 14:33, 29:22)

Д: Ирвинг (25), Динуидди (16), Вашингтон (16), Маршалл (14 + 10 подборов).

О: Джейлен Уильямс (19), Дорт (18), Уиггинс (12), Джейлин Уильямс (12 + 10 подборов).