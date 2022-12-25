«Даллас» открыл памятник в честь Дирка Новицки

«Даллас» открыл статую в честь легендарного тяжелого форварда Дирка Новицки. Монумент был установлен на территории домашнего стадионе «Маверикс» — «Американ Эйрлайнс Центр».

Новицки изображен, исполняющим свой знаменитый бросок с отклонением. У основания памятника размещена надпись «Loyalty never fades away» («Преданность никогда не обесценится»), составленная из 21 буквы. Именно столько сезонов Новицки отыграл в составе клуба. В надписи обыгрывается английское название броска с отклонением — fade away jumpshot.

Новицки завершил карьеру в 2019 году, став чемпионом НБА в 2011-м. В составе «Маверикс» немец набрал 31 560 очков.