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9 апреля, 23:33

«Даллас» приготовил футболки перед приездом Дончича: «Спасибо за все»

Руслан Минаев
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«Даллас» приготовил футболки для болельщиков перед домашним матчем с «Лейкерс» в регулярном чемпионате НБА.

Игра в Далласе станет первой для разыгрывающего «Лос-Анджелеса» Луки Дончича против бывшего клуба.

«Маверикс» раздаст всем фанатам майки с надписью на словенском: «Спасибо за все». Журналист Грант Афсет уточняет, что «Даллас» не может использовать имя, изображение или образ игрока другой команды.

Дончич был обменян из «Далласа» в «Лейкерс» 2 февраля. Матч команд состоится в ночь на 10 апреля. Начало — в 2.30 мск.

НБА
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Лука Дончич
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