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Сегодня, 06:09

«Даллас» уступил «Сакраменто» в матче НБА

Алина Савинова
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«Даллас» дома уступил «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:129.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Домантас Сабонис, набравший 32 очка. У «Маверикс» больше всего очков набрал Лука Дончич — 25.

Игроки «Кингз» одержали 8 побед в 12 матчах и занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Даллас» с 9 победами в 14 играх располагается на строчку ниже.

«Даллас» — «Сакраменто» — 113:129 (36:35, 29:35, 31:37, 17:22)

Д: Сабонис (32), Фокс (30), Мюррей (17)

С: Дончич (25), Ирвинг (23), Хардуэй (14)

20 ноября. Даллас. American Airlines Center

Баскетбол
БК Даллас Маверикс
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