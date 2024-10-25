Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» переиграть «Сан-Антонио»

«Даллас» выиграл у «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:109. Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.

В другом матче «Вашингтон» на своем паркете потерпел поражение от «Бостона» — 102:122.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Бостон» — 102:122 (32:33, 22:31, 19:34, 29:24)

В: Пул (26), Валанчюнас (18), Кузма (12).

Б: Браун (27), Тейтум (25 + 11 подборов), Уайт (19), Притчард (15), Кета (12).

«Даллас» — «Сан-Антонио» — 120:109 (20:22, 27:27, 40:31, 33:29)

Д: Дончич (28 + 10 подборов), Томпсон (22), Ирвинг (15), Лайвли (15 + 11 подборов).

С: Шэмпени (18), Сохан (18), Барнс (17), Вембаньяма (17).