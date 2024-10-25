Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» переиграть «Сан-Антонио»

Сегодня, 05:40
«Даллас» выиграл у «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:109. Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.
В другом матче «Вашингтон» на своем паркете потерпел поражение от «Бостона» — 102:122.
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Бостон» — 102:122 (32:33, 22:31, 19:34, 29:24)
В: Пул (26), Валанчюнас (18), Кузма (12).
Б: Браун (27), Тейтум (25 + 11 подборов), Уайт (19), Притчард (15), Кета (12).
«Даллас» — «Сан-Антонио» — 120:109 (20:22, 27:27, 40:31, 33:29)
Д: Дончич (28 + 10 подборов), Томпсон (22), Ирвинг (15), Лайвли (15 + 11 подборов).
С: Шэмпени (18), Сохан (18), Барнс (17), Вембаньяма (17).