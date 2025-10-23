«Сан-Антонио» обыграл «Даллас», Вембаньяма оформил дабл-дабл с 40 очками

23 октября, 07:46
«Сан-Антонио» на выезде переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:92.
Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл из 40 очков и 15 подборов.
В других матчах «Юта» выиграла у «Клипперс» (129:108), «Финикс» победил «Сакраменто» (120:116), «Миннесота» обыграла «Портленд» (118:114).
НБА
Регулярный чемпионат
«Юта» — «ЛА Клипперс» — 129:108 (43:19, 35:28, 30:33, 21:28)
Ю: Кесслер (22), Маркканен (20), Сенсабо (20), Джордж (16).
К: Зубац (19), Харден (15 + 11 передач), Б. Лопес (15), Коллинз (14).
«Даллас» — «Сан-Антонио» — 92:125 (29:28, 22:32, 21:33, 20:32)
Д: Дэвис (22 + 13 подборов), Вашингтон (17), Томпсон (10), Флэгг (10 + 10 подборов).
С: Вембаньяма (40 + 15 подборов), Касл (22), Харпер (15).
«Финикс» — «Сакраменто» — 120:116 (19:29, 35:42, 36:21, 30:24)
Ф: Букер (31), Брукс (22), Аллен (18).
С: Лавин (30), Дерозан (29), Монк (19), Шредер (14).
«Портленд» — «Миннесота» — 114:118 (35:33, 26:24, 34:31, 19:30)
П: Грант (29), Авдия (20), Шарп (15), Холидэй (14).
М: Эдвардс (41), Рэндл (19), Макдэниэлс (18).