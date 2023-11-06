«Даллас» одержал победу над «Шарлотт». Болл оформил трипл-дабл

«Даллас» на своем паркете обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:118.

Разыгрывающий защитник Ламело Болл оформил трип-дабл в составе проигравшей команды. Он стал самым результативным игроком встречи.

«Маверикс» с результатом 5-1 идут на 2-й строчке в Западной конференции. «Хорнетс» располагаются на 12-м месте в Восточной конференции — 2-4.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Шарлотт» — 124:118 (26:31, 24:31, 33:22, 41:34)

Д: Дончич (23 + 12 подборов), Ирвинг (18 + 10 передач), Г. Уильямс (18), Хардуэй (16), Лайвли (15 + 14 подборов).

Ш: Болл (30 + 10 подборов + 13 передач), Вашингтон (20), Хэйворд (20), Уильямс (19 + 10 подборов).