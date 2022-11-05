«Даллас» переиграл «Торонто». Дончич набрал 35 очков

Сегодня, 06:06
«Даллас» обыграл «Торонто» (111:110) в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, набравший 35 очков.
В другой встрече «Нью-Орлеан» переиграл «Голден Стэйт» — 114:105.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Торонто» — 111:110 (31:29, 31:28, 34:24, 15:29)
Д: Дончич (35), Динуидди (21), Вуд (13).
Т: Ануноби (27), Сиакам (18), Буше (17).
«Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт» — 114:105 (26:27, 35:27, 27:25, 26:26)
Н: Ингрэм (26), Макколлум (20), Нэнс (20).
Г: Пул (20), Куминга (18), Джером (18).