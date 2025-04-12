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12 апреля, 05:45

«Даллас» победил «Торонто», Дэвис оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Энтони Дэвис (справа).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Даллас» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:102. «Маверикс» прервали трехматчевую серию поражений.

Центровой «Маверикс» Энтони Дэвис оформил трипл-дабл — 23 очка, 13 подборов и 10 передач. У «Рэпторз» 26 очков набрал форвард Скотти Барнс.

«Даллас» с результатом 39-42 занимает 10-е место в Западной конференции и уже гарантировал себе выход в плей-ин. «Торонто» на 11-й строчке в Восточной конференции — 30-51. Команда не сыграет в плей-офф.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Торонто» — 123:102 (35:25, 31:13, 30:29, 27:35)

Д: Дэвис (23 + 13 подборов + 10 передач), Уильямс (17), Кристи (17).

Т: Барнс (26), Агбаджи (24), Темпл (12), Лоусон (12 + 10 подборов).

Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Торонто Рэпторз
Энтони Дэвис
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