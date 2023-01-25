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НБА

Сегодня, 07:35

«Даллас» одержал победу над «Вашингтоном». Дончич оформил дабл-дабл с 41 очком

Дончич оформил дабл-дабл в матче «Далласа» против «Вашингтона»
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:127. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, набравший 41 очко и сделавший 15 подборов.

В других встречах «Нью-Орлеан» на своем паркете проиграл «Денверу» (98:99), «Финикс» выиграл у «Шарлотт» (128:97).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Денвер» — 98:99 (24:28, 23:35, 27:20, 24:16)

Н: Макколлум (20 + 6 потерь), Валанчюнас (14 + 9 подборов), Мерфи (10), Джонс (6), Хэйс (4) — старт; Альварадо (17), Эрнангомес (12), Нэнс (10), Темпл (2), Дэниэлс (2), Грэм (1).

Д: Дж. Мюррэй (25 + 7 передач), Йокич (25 + 11 подборов + 10 передач), Гордон (11), Б. Браун (11), Колдуэлл-Поуп (7) — старт; Грин (7), К. Браун (7), Ннаджи (4 + 7 подборов), Чанчар (2).

«Даллас» — «Вашингтон» — 126:127 (28:32, 32:33, 37:34, 29:28)

Д: Дончич (41 + 15 подборов), Пауэлл (22), Динуидди (20), Грин (16).

В: Кузма (30), Бил (22), Авдия (15 + 10 подборов).

«Финикс» — «Шарлотт» — 128:97 (36:15, 22:32, 40:30, 30:20)

Ф: К. Джонсон (24), Бриджес (18), Шарич (19), Лэндейл (15).

Ш: Розир (19), Пламли (17), Макдэниэлс (15 + 10 подборов).

БК Вашингтон Уизардс
БК Даллас Маверикс
БК Денвер Наггетс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Финикс Санс
БК Шарлотт Хорнетс
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