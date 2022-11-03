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НБА

Сегодня, 06:05

«Даллас» обыграл «Юту» благодаря дабл-даблу Дончича

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» на своем паркете переиграл «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:100. «Маверикс» одержали вторую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Наггетс» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл.

«Юта» занимает 4-е место в Западной конференции, а «Даллас» — 6-е.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Юта» — 103:100 (23:35, 24:15, 27:28, 29:22)

Д: Дончич (33 + 11 передач), Динуидди (20), Вуд (21 + 10 подборов).

Ю: Кларксон (22 + 8 передач), Секстон (19), Вандербилт (15), Маркканен (14).

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