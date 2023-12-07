Трипл-дабл Дончича принес «Далласу» победу над «Ютой»

«Даллас» переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 147:97.

Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич стал самым результативным игроком встречи, оформив трипл-дабл — 40 очков, 10 подборов и 11 передач.

«Даллас» с результатом 12-8 идет на 4-й строчке в Западной конференции. «Юта» располагается на 12-м месте — 7-14.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Юта» — 147:97 (40:29, 34:22, 35:23, 38:23)

Д: Дончич (40 + 10 подборов + 11 передач), Ирвинг (26), Хардуэй (17), Д. Джонс (12).

Ю: Агбаджи (21), Хортон-Такер (11), Хендрикс (10), Коллинз (10).