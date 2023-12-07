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НБА

Сегодня, 07:02

Трипл-дабл Дончича принес «Далласу» победу над «Ютой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лука Дончич.
Фото USA Today Sports
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«Даллас» переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 147:97.

Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич стал самым результативным игроком встречи, оформив трипл-дабл — 40 очков, 10 подборов и 11 передач.

«Даллас» с результатом 12-8 идет на 4-й строчке в Западной конференции. «Юта» располагается на 12-м месте — 7-14.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Юта» — 147:97 (40:29, 34:22, 35:23, 38:23)

Д: Дончич (40 + 10 подборов + 11 передач), Ирвинг (26), Хардуэй (17), Д. Джонс (12).

Ю: Агбаджи (21), Хортон-Такер (11), Хендрикс (10), Коллинз (10).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Юта Джаз
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