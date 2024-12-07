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Сегодня, 07:45

Леброн Джеймс достиг отметки в 41 тысячу очков за карьеру в НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Леброн Джеймс.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против «Атланты» (132:134 ОТ), что позволило ему достичь отметки в 41 тысячу набранных очков за карьеру.

В игре с «Хокс» 39-летний американец набрал 39 очков, сделал 11 результативных передач и совершил 10 подборов. Всего у него теперь 41 003 очка. Он является рекордсменом по этому показателю в истории НБА.

Леброн был выбран «Кливлендом» на драфте 2003 года под первым номером. До 2010 года он выступал за «Кавальерс», затем перебрался в «Майами» на 4 года, после чего вернулся в «Кливленд». В 2018-м он присоединился к «Лейкерс».

Леброн Джеймс в&nbsp;атаке на&nbsp;кольцо &laquo;Атланты&raquo;. «Лейкерс» проиграли в овертайме «Атланте», Леброн оформил трипл-дабл
Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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