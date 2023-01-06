Демаркус Казинс пройдет просмотр в «Лейкерс»

Четырехкратный участник Матча всех звезд Демаркус Казинс пройдет просмотр в «Лейкерс», сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

Казинс шесть дней в неделю тренируется в Лас-Вегасе. Свободный агент рассчитывает произвести впечатление на руководителей «Лейкерс» и заключить соглашение.

Краткосрочные контракты на 10 дней в НБА можно заключать с 5 января.

В 2017 году «Сакраменто» обменял Казинса в «Нью-Орлеан». После серии травм центровой потерял статус звездного игрока. На данный момент он является свободным агентом.