Демин набрал 8 очков и помог университету Бригама Янга одержать победу

Сегодня, 04:29
Команда университета Бригама Янга переиграла соперников из университета Северная Каролина Стэйт в третьем матче Rady Children's Invitational — 72:61.
Российский разыгрывающий защитник Егор Демин набрал 8 очков и помог своей команде одержать победу. Также на его счету 11 подборов и 4 результативные передачи.
До этого Демин играл за команды разных возрастов испанского «Реала». После сезона-2023/24 россиянин перебрался в США.
Rady Children's Invitational — это ежегодный мужской баскетбольный турнир колледжей первого дивизиона Национальной ассоциацией студенческого спорта (NCAA).