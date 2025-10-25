Демин объяснил, почему не бросает средние броски в НБА

Российский баскетболист «Бруклина» Егор Демин ответил на вопрос о том, почему не бросает средние броски в НБА.

«Отсутствие средних бросков в НБА объясняется тем, что по статистике «PPP» (Point per position), является крайне неэффективным броском по сравнению с завершением на кольцо или трехочковым броском. Поэтому 90 процентов тренеров избегают этих позиций и бросков.

Но! Вы скажете, чего ты тут рассказываешь пургу какую-то, вон Дюрант, Букер, Шай, Тейтум и так далее. На то они и есть те, кто они есть! Они отработали этот бросок до такой степени, что для них это легкость, и они совершают их на высоком проценте реализации!

А мне остается только над этим все больше работать на тренировках, чтобы получить доверие на эти броски», — написал Демин в своем Telegram-канале.

«Бруклин» выбрал 19-летнего россиянина под восьмым номером драфта НБА-2025.