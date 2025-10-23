Демин установил новый рекорд среди россиян по очкам в дебютном матче в НБА

Российский защитник «Бруклина» Егор Демин установил новый рекорд среди соотечественников по числу набранных очков в дебютной игре в НБА.

В матче регулярного чемпионата с «Шарлотт» (117:136) 19-летний россиянин набрал 14 очков. Он опередил Сергея Базаревича, который в 1994 году в дебютной игре за «Атланту» заработал 12 очков.

Демин начинал игру на скамейке запасных.

Демин был выбран «Бруклином» под общим 8-м номером на драфте НБА 2025 года и стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.