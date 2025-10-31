Дёмин установил уникальное достижение в НБА

Защитник «Бруклина» Егор Дёмин стал первым баскетболистом, который начал карьеру в НБА с 20 трехочковых бросков.

19-летний россинянин не сделал ни одной попытки броска из-под дуги.

«Нетс» выбрали Дёмина в первом раунде драфта НБА 2025 года под общим восьмым номером Ранее баскетболист играл за команды разных возрастов «Реала». После сезона-2023/24 он переехал в США, где выступал в команде Университета Бригама Янга.

За 4 матча в НБА Дёмин в среднем набирает 7,5 очка, а также делает 4 подбора и 2,5 передачи.