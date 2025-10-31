Видео
31 октября, 15:41

Дёмин установил уникальное достижение в НБА

Сергей Ярошенко

Защитник «Бруклина» Егор Дёмин стал первым баскетболистом, который начал карьеру в НБА с 20 трехочковых бросков.

19-летний россинянин не сделал ни одной попытки броска из-под дуги.

«Нетс» выбрали Дёмина в первом раунде драфта НБА 2025 года под общим восьмым номером Ранее баскетболист играл за команды разных возрастов «Реала». После сезона-2023/24 он переехал в США, где выступал в команде Университета Бригама Янга.

За 4 матча в НБА Дёмин в среднем набирает 7,5 очка, а также делает 4 подбора и 2,5 передачи.

5

  • С детства за Уралмаш!

    Дедовщина поди в команде-то, не разрешают)))

    31.10.2025

  • Ivan Sergeev

    40% у него точность с трехочковых, вполне прилично.

    31.10.2025

  • super_bear

    Он что-нибудь еще умеет, интересно...

    31.10.2025

  • Bache Gabrielsen

    Если бы он еще и попадал...

    31.10.2025

  • Совковский

    И это далеко не предел. Недалеко то время, когда следующий молодой дебютант попытается бросить 25 трёхочковых. Отскочил тебе мяч в руки - бросай, входи в историю! Главное - не переживать за точность.

    31.10.2025

