3 ноября, 05:18

Дёмин впервые в карьере в НБА реализовал двухочковый бросок

Павел Лопатко

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин реализовал свой первый двухочковый бросок в НБА — в матче регулярного чемпионата с «Филадефильей» (105:129).

19-летний россиянин начал игру со скамейки запасных. Он набрал пять очков, реализовав двухочковый и трехочковый броски. Также на его счету две результативные передачи.

Ранее Демин стал первым баскетболистом, который начал карьеру в НБА с 20 трехочковых бросков.

В сезоне-2025/26 у Дёмина в среднем 7,5 очка за матч, 4 подбора и 2,5 результативные передачи.

НБА
БК Бруклин Нетс
Егор Дёмин
