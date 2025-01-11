«Бруклин» уступил «Денверу» и потерпел четвертое поражение кряду, Йокич и Уэстбрук оформили по трипл-даблу

«Бруклин» на выезде проиграл «Денверу» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:124. Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Никола Йокич, оформивший трипл-дабл — 35 очков, 12 подборов и 15 передач. Также трипл-дабл сделал Рассел Уэстбрук (25+11+10). «Денвер» занимает четвертое место в Западной конференции НБА. «Бруклин» потерпел четвертое поражение кряду и идет 12-м на «Востоке». НБА Регулярный чемпионат «Денвер» — «Бруклин» — 124:105 (32:36, 33:23, 29:20, 30:26) Д: Йокич (35 очков+12 подборов+15 передач), Уэстбрук (25+11+10), Портер (17) Б: Джонсон (22), Мартин (19), Клоуни (14) 11 января. Денвер. «Ball Arena».