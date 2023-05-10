«Денвер» переиграл «Финикс» в пятом матче. Йокич оформил трипл-дабл

«Денвер» обыграл «Финикс» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 118:102. «Наггетс» вышли вперед в серии — 3-2.

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл и стал самым результативным игроком встречи.

Шестой матч состоится на паркете «Санс» 12 мая. Начало встречи — 05.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Пятый матч

«Денвер» — «Финикс» — 118:102 (35:24, 17:25, 39:25, 27:28)

Д: Йокич (29 + 13 подборов + 12 передач), Б. Браун (25), Дж. Мюррэй (19), Портер (19).

Ф: Букер (28), Дюрант (26 + 11 подборов), Эйтон (14).

Счет в серии: 3-2.