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Сегодня, 06:20

«Денвер» победил «Финикс» в первом матче серии

Руслан Минаев
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«Денвер» дома победил «Финикс» в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА — 125:107.

В составе «Наггетс» самым результативным игроком стал Джамал Мюррей — 34 очка. У «Санз» больше всех набрал Кевин Дюрэнт — 29.

Второй матч серии пройдет 2 мая. Начало — в 5.00 мск.

Баскетбол

НБА

Плей-офф

1/4 финала

«Денвер» — «Финикс» — 125:107 (31:32, 37:19, 26:30, 31:26)

Д: Мюррей (34+5+9), Йокич (24+19+5), Гордон (23+6 подборов).

Ф: Дюрэнт (29+14 подборов), Букер (27+8 передач), Эйтон (14+7 подборов).

30 апреля. Денвер. «Ball Arena».

НБА
БК Денвер Наггетс
БК Финикс Санс
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