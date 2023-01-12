«Денвер» обыграл «Финикс». Йокич оформил дабл-дабл

«Денвер» на своем паркете выиграл у «Финикса» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:97. «Наггетс» одержали четвертую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл в составе победителей.

В другой встрече «Сакраменто» обыграл «Хьюстон» — 135:115. Форвард «Кингз» Домантас Сабонис набрал 25 очков и сделал 14 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Финикс» — 126:97 (34:28, 36:26, 30:21, 26:22)

Д: Йокич (21 + 18 подборов), Хайлэнд (21), Дж. Мюррэй (16).

Ф: Крэйг (16), Окоги (14), Шарич (11), Лэндейл (11).

«Сакраменто» — «Хьюстон» — 135:115 (31:27, 36:35, 27:33, 41:20)

С: Сабонис (25 + 14 подборов), Фокс (24), Лайлс (20).

Х: Грин (26), Мартин (21), Гордон (19).