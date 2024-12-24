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Сегодня, 08:56

«Денвер» победил «Финикс», «Лейкерс» проиграли «Детройту»

Руслан Минаев
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«Денвер» дома обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:90.

У хозяев 32 очка набрал Никола Йокич. У гостей 23 очка на счету Кевина Дюрэнта.

«Наггетс» с 16 победами и 11 поражениями занимают 5-е место в таблице Западной конференции. «Санс» — на 11-й строчке.

«Лейкерс» дома проиграли «Детройту» со счетом 114:117.

Лидер хозяев Леброн Джеймс набрал 28 очков, 11 подборов и 11 результативных передач. Форвард оформил 120-й трипл-дабл в карьере.

«Лейкерс» с 16 победами и 13 поражениями занимают 7-ю строчку на «Западе».

НБА. Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Финикс» — 117:90 (27:26, 28:25, 45:28, 17:11)

24 декабря. Денвер. Ball Arena.

«ЛА Лейкерс» — «Детройт» — 114:117 (32:34, 32:28, 28:31, 22:24)

24 декабря. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.

НБА
БК Денвер Наггетс
БК Детройт Пистонс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Финикс Санс
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