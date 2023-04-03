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Сегодня, 06:50

«Денвер» обыграл «Голден Стэйт», Мюррэй заблокировал победный трехочковый Томпсона под сирену

Руслан Минаев
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«Денвер» дома обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:110.

В самом конце встречи разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррэй заблокировал трехочковый бросок под сирену в исполнении защитника «Уорриорз» Клэя Томпсона.

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «ЛА Лейкерс» — 109:134 (21:35, 39:35, 23:31, 26:33)

Х: Грин (24+7 передач), Портер-мл. (20), Шенгюн (18+15+5)

ЛА: Дэвис (40+9 подборов), Хачимура (20+12 подборов), Джеймс (18+10+11)

3 апреля. Хьюстон. «Toyota Center».

«Кливленд» — «Индиана» — 115:105 (28:28, 31:33, 27:26, 29:18)

К: Митчелл (40+6 подборов), Гарленд (20+6 передач)

И: Матурин (19+9 подборов), Макконнелл (16+5 передач)

3 апреля. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

«Милуоки» — «Филадельфия» — 117:104 (41:26, 28:27, 27:29, 21:22)

М: Ядетокунбо (33+14+6), Лопес (21+6 подборов), Миддлтон (19+9 передач)

Ф: Макси (29), Эмбиид (28+9+5), Харден (11+6 передач)

3 апреля. Милуоки. «Fiserv Forum».

«Денвер» — «Голден Стэйт» — 112:110 (26:36, 32:25, 31:26, 23:23)

Д: Портер (29+11 подборов), Мюррэй (26+8 передач)

ГС: Томпсон (25+5 подборов), Карри (21), Дивинченцо (18+13 подборов)

3 апреля. Денвер. «Ball Arena».

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Денвер Наггетс
БК Индиана Пэйсерс
БК Кливленд Кавальерс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Милуоки Бакс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Хьюстон Рокетс
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