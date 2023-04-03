«Денвер» обыграл «Голден Стэйт», Мюррэй заблокировал победный трехочковый Томпсона под сирену

Сегодня, 06:50
«Денвер» дома обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:110.
В самом конце встречи разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррэй заблокировал трехочковый бросок под сирену в исполнении защитника «Уорриорз» Клэя Томпсона.
Баскетбол
НБА
Регулярный чемпионат
«Хьюстон» — «ЛА Лейкерс» — 109:134 (21:35, 39:35, 23:31, 26:33)
Х: Грин (24+7 передач), Портер-мл. (20), Шенгюн (18+15+5)
ЛА: Дэвис (40+9 подборов), Хачимура (20+12 подборов), Джеймс (18+10+11)
3 апреля. Хьюстон. «Toyota Center».
«Кливленд» — «Индиана» — 115:105 (28:28, 31:33, 27:26, 29:18)
К: Митчелл (40+6 подборов), Гарленд (20+6 передач)
И: Матурин (19+9 подборов), Макконнелл (16+5 передач)
3 апреля. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».
«Милуоки» — «Филадельфия» — 117:104 (41:26, 28:27, 27:29, 21:22)
М: Ядетокунбо (33+14+6), Лопес (21+6 подборов), Миддлтон (19+9 передач)
Ф: Макси (29), Эмбиид (28+9+5), Харден (11+6 передач)
3 апреля. Милуоки. «Fiserv Forum».
«Денвер» — «Голден Стэйт» — 112:110 (26:36, 32:25, 31:26, 23:23)
Д: Портер (29+11 подборов), Мюррэй (26+8 передач)
ГС: Томпсон (25+5 подборов), Карри (21), Дивинченцо (18+13 подборов)
3 апреля. Денвер. «Ball Arena».