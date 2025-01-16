«Хьюстон» обыграл «Денвер», Грин набрал 34 очка

«Денвер» на своем паркете проиграл «Хьюстону» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:128. Атакующий защитник «Рокетс» Джейлен Грин набрал 34 очка.

В другой встрече «Шарлотт» на выезде одержал победу над «Ютой» — 117:112. Центровой «Хорнетс» Марк Уильямс оформил дабл-дабл — 31 очко и 13 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Хьюстон» — 108:128 (23:28, 25:41, 33:33, 27:26)

Д: Дж. Мюррэй (22), К. Браун (22), Уэстбрук (17).

Х: Грин (34), Шенгюн (20), Ванвлит (16), Уитмор (16).

«Юта» — «Шарлотт» — 112:117 (33:26, 29:29, 25:25, 25:37)

Ю: Джордж (26), Сенсабо (19), Коллиер (11 + 10 передач), Кесслер (11), Юбэнкс (11), Миллс (11).

Ш: Уильямс (31 + 13 подборов), Болл (27), Бриджес (25 + 10 подборов), Миллер (20).