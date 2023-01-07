«Денвер» обыграл «Кливленд» и другие результаты матчей НБА

Сегодня, 08:42
«Денвер» обыграл «Кливленд» (121:108), «Миннессота» оказалась сильнее «Клипперс» (128:115) и другие результаты матчей регулярного сезона НБА.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Денвер» — «Кливленд» — 121:108 (26:28, 36:30, 32:24, 27:26)
7 января. Денвер. «Ball Arena».
«Миннесота» — «ЛА Клипперс» — 128:115 (37:33, 31:21, 32:25, 28:36)
7 января. Миннеаполис. «Target Center».
«Финикс» — «Майами» — 96:104 (23:30, 23:21, 27:27, 23:26)
7 января. Финикс. «Footprint Center».
«ЛА Лейкерс» — «Атланта» — 130:114 (37:28, 33:21, 28:33, 32:32)
7 января. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».