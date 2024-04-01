Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 00:50

«Денвер» разгромил «Кливленд», Йокич оформил редкий трипл-дабл

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Денвер» дома разгромил «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:101.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Никола Йокич — 26 очков, 18 подборов и 16 передач.

Серб в шестой раз за карьеру сделал трипл-дабл с 25 очками, 15 подборами и 15 передачами. Он лидирует в истории НБА по этому показателю. Второе место — у Луки Дончича («Даллас»), который провел три таких матча.

«Наггетс» одержали 52-ю победу в 75 матчах и занимают третье место в таблице Западной конференции. «Кавальерс» на 4-й строчке «Востока» — 45 побед и 30 поражений.

НБА. Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Кливленд» — 130:101 (30:26, 35:30, 36:21, 29:24)

Д: Йокич (26+18+16), Колдуэлл-Поуп (22), Джексон (19)

К: Мобли (23), Аллен (19), Лаверт (15)

31 марта. Денвер. Ball Arena.

Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Кливленд Кавальерс
Никола Йокич
0
Читайте также
Поздняков — о словах мэра Парижа: «Даже полностью обезличенных спортсменов из России видеть на Олимпиаде не хотят»
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милуоки» победил «Атланту», Адетокунбо сделал дабл-дабл

«Лейкерс» на выезде обыграли «Бруклин», Леброн набрал 40 очков