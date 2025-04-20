«Денвер» в овертайме обыграл «Клипперс», Йокич оформил дабл-дабл

«Денвер» в матче первого раунда плей-офф НБА в овертайме обыграл «Клипперс» со счетом 112:110.

Самым результативным на паркете стал защитник команды из Лос-Анджелеса Джеймс Харден, набравший 32 очка и сделавший 11 передач. У «Наггетс» центровой Никола Йокич набрал 29 очков и сделал 12 передач.

Счет в серии 1-0 в пользу «Денвера». Следующий матч пройдет 22 апреля и начнется в 5:00 мск.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Денвер» — «ЛА Клипперс» — 112:110 ОТ (27:35, 22:18, 23:22, 26:23, 14:12)

19 апреля. Денвер. «Ball Arena».