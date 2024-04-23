«Денвер» обыграл «Клипперс» во втором матче серии, Йокич сделал трипл-дабл

«Денвер» во втором матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Клипперс» со счетом 101:99.

Самым результативным на паркете стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 32 очка и сделавший 11 подборов. Центровой «Наггетс» Никола Йокич набрал 27 очков, сделал 20 подборов и 10 передач.

Счет в серии 2-0 в пользу «Денвера». Следующий матч пройдет 26 апреля и начнется в 5:00 мск.

НБА

Плей-офф. 1/8 финала

«Денвер» — «ЛА Лейкерс» — 101:99 (24:28, 20:31, 25:20, 32:20)

23 апреля. Денвер. «Ball Arena».

Счет в серии: 2-0.