Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:39

«Денвер» обыграл «Клипперс» во втором матче серии, Йокич сделал трипл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Денвер» во втором матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Клипперс» со счетом 101:99.

Самым результативным на паркете стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 32 очка и сделавший 11 подборов. Центровой «Наггетс» Никола Йокич набрал 27 очков, сделал 20 подборов и 10 передач.

Счет в серии 2-0 в пользу «Денвера». Следующий матч пройдет 26 апреля и начнется в 5:00 мск.

НБА

Плей-офф. 1/8 финала

«Денвер» — «ЛА Лейкерс» — 101:99 (24:28, 20:31, 25:20, 32:20)

23 апреля. Денвер. «Ball Arena».

Счет в серии: 2-0.

БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
1
0
Читайте также
Российская бегунья Дина Александрова выиграла марафон в Цюрихе
Татьяна Тарасова поделилась мнением о ситуации с Валиевой
Предлагаемые зарплаты выросли на 13% с начала года
Разин не на расслабоне, Никитин не считает ситуацию критической, а Ярославль «уже не сможет отыграться». Что произошло после матча «Локомотив» - «Металлург»
Ветеринары в Москве спасли съевшего 20 шоколадок корги
В раду внесли законопроект о переименовании 300 топонимов из-за связи с Россией
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Никс» обыграли «Филадельфию» и увеличили преимущество в серии