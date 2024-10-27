Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 02:55

Дабл-дабл Хардена помог «Клипперс» переиграть «Денвер»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джеймс Харден.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

«Денвер» на своем паркете проиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:109. Хозяева потерпели второе подряд поражение на старте сезона.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 41 очко. Лидер лос-анджельской команды Джеймс Харден оформил дубль-дубль — 23 очка и 16 передач.

«Клипперс» с результатом 1-1 идет на 9-й строчке в Западной конференции. «Денвер» располагается на 13-м месте — 0-2.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «ЛА Клипперс» — 104:109 (19:27, 23:21, 29:22, 33:39)

Д: Йокич (41), Дж. Мюррэй (22), К. Браун (11), Гордон (10).

К: Пауэлл (37), Зубац (24 + 15 подборов), Харден (23 + 16 передач), Данн (11).

Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
Джеймс Харден

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
«Ростов» проиграл «Ахмату» в домашнем матче РПЛ
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
Опубликованы кадры допроса пойманных после побега из колонии заключенных
Депутат Парфенов высказался о ролике с эскортницей в кабинете ГД
Один из сбежавших из липецкой колонии был ранен при задержании
Гол Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Саутгемптоном»
Сегодня
Вчера
Неделя