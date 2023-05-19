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«Денвер» второй раз обыграл «Лейкерс» в финале конференции

Евгений Козинов
Корреспондент
19 мая. «Денвер» — «ЛА Лейкерс» — 108:103.
Фото USA Today Sports
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«Денвер» обыграл «ЛА Лейкерс» во втором матче финальной серии Западной конференции — 108:103. Счет в серии стал 2-0.

Разыгрывающий защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй оформил дабл-дабл и стал самым результативным игроком встречи с 37 очками и 10 подборами.

Третий матч пройдет на паркете в Лос-Анджелесе в воскресенье, 21 мая. Начало — 3.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Второй матч

«Денвер» — «ЛА Лейкерс» — 108:103 (27:27, 21:26, 28:26, 32:24)

Д: Дж. Мюррэй (37 + 10 подборов), Йокич (23 + 17 подборов + 12 передач), Портер (16).

Л: Ривз (22), Джеймс (22 + 10 передач), Хатимура (21), Дэвис (18 + 14 подборов).

Счет в серии: 2-0.

баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
11
37
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