«Лейкерс» без Леброна проиграли «Денверу», Йокич сделал трипл-дабл

«Лейкерс» проиграли «Денверу» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 109:122.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Наггетс» Деджонте Мюррей, набравший 34 очка. Центровой «Денвера» Никола Йокич сделал трипл-дабл — у него 14 очков, 11 подборов и 16 передач.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустил игру из-за проблем с голеностопом. Команда из Лос-Анджелеса проиграла впервые за 6 матчей.

НБА

Регулярный сезон

«Денвер» — «Лейкерс» — 122:109 (29:23, 33:25, 32:31, 28:30)

Д: Мюррей (34), Колдуэлл-Поуп (16), Браун (15), Йокич (14 + 11 подборов + 16 передач)

Л: Уэстбрук (25), Брайант (17 + 10 подборов), Нанн (15)

10 января. Денвер. «Ball Arena».