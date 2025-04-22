39 очков Леонарда помогли «Клипперс» обыграть «Денвер» и сравнять счет в серии, Йокич оформил трипл-дабл

Сегодня, 07:39
«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде переиграли «Денвер» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф НБА — 105:102.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кавай Леонард, набравший 39 очков. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 26 очков, 12 подборов и 10 передач.
«Клипперс» сравняли счет в серии — 1-1. Следующая игра пройдет в Лос-Анджелесе 25 апреля.
НБА. Плей-офф
1/8 финала
«Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 102:105 (31:25, 21:30, 24:23, 26:27)
Д: Йокич (26 очков+12 подборов+10 передач), Мюррэй (23), Портер (15+15 подборов)
ЛАК: Леонард (39), Харден (18), Зубац (16+12 подборов)
22 апреля. Денвер. «Ball Arena».