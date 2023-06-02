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Сегодня, 05:43

«Денвер» с победы начал финальную серию НБА против «Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
2 июня. «Денвер» — «Майами» — 104:93. Никола Йокич с мячом.
Фото USA Today Sports
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«Денвер» выиграл у «Майами» в первом матче финальной серии НБА — 104:93.

Центровой «Наггетс» Николай Йокич оформил трипл-дабл, набрав 27 очков, 10 подборов и 14 передач.

Вторая игра в серии состоится 5 июня на паркете в Денвере. Начало встречи — в 3.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Финал

Первый матч

«Денвер» — «Майами» — 104:93 (29:20, 30:22, 25:21, 20:30)

Д: Йокич (27 + 10 подборов + 14 передач), Дж. Мюррэй (26 + 10 передач), Гордон (16), Портер (14 + 12 подборов).

М: Адебайо (26 + 13 подборов), Винсент (19), Хайсмит (18).

Счет в серии: 1-0.

баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Майами Хит
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