«Денвер» обыграл «Майами», Йокич оформил трипл-дабл

«Денвер» переиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:112.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 33 очка, 15 подборов и 16 передач.

«Денвер» с результатом 5-2 идет на 5-й строчке в Западной конференции. «Хит» занимают 7-ю строчку в Восточной конференции — 4-4.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Майами» — 122:112 (36:33, 32:27, 33:26, 21:26)

Д: Йокич (33 + 15 подборов + 16 передач), Гордон (24), Хардуэй (18), Дж. Мюррэй (14).

М: Пауэлл (23), Уиггинс (22), Хакес (21), Уэйр (13 + 13 подборов).