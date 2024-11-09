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Сегодня, 07:37

«Денвер» победил «Майами», у Йокича трипл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА на своем паркете обыграл «Майами» со счетом 135:122.

Самым результативным на паркете стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 30 очков, а также сделавший 11 подборов и 14 передач. У «Хит» защитник Тайлер Хирро набрал 24 очка.

«Денвер» с 6 победами занимает пятое место в Западной конференции, «Майами» с 3 победами — на 10-й строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Майами» — 135:122 (40:27, 31:33, 33:30, 31:32)

«Мемфис» — «Вашингтон» — 128:104 (34:24, 32:25, 32:22, 30:33)

«Оклахома» — «Хьюстон» — 126:107 (31:31, 44:20, 23:25, 28:31)

«Миннесота» — «Портленд» — 127:102 (35:17, 29:34, 34:24, 29:27)

9 ноября

НБА
БК Денвер Наггетс
БК Майами Хит

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