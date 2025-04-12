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12 апреля, 06:29

«Денвер» победил «Мемфис», Йокич оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Никола Йокич на розыгрыше мяча.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Денвер» обыграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:109. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 26 очков, 16 подборов и 12 передач.

В другой встрече «Миннесота» переиграла «Бруклин» — 117:91. Центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл — 35 очков и 11 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Мемфис» — 117:109 (28:35, 25:24, 39:36, 25:14)

Д: Гордон (33), Йокич (26 + 16 подборов + 12 передач), Дж. Мюррэй (15).

М: Бэйн (24), Морант (21), Джарен Джексон (18).

«Миннесота» — «Бруклин» — 117:91 (28:16, 36:36, 34:21, 19:18)

М: Гобер (35 + 11 подборов), Рэндл (21), Макдэниэлс (11).

Б: Джонсон (20), Уотфорд (15), Уилсон (14).

Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Денвер Наггетс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Миннесота Тимбервулвз
Никола Йокич
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