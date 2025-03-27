Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Милуоки»

«Денвер» на своем паркете обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:117.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 39 очков, 10 подборов и 10 передач.

«Денвер» с результатом 46-28 занимает 3-е место в Западной конференции. «Милуоки» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 40-32.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Милуоки» — 127:117 (38:27, 29:37, 33:28, 27:25)

Д: Йокич (39 + 10 подборов + 10 передач), Портер (23 + 10 подборов), К. Браун (19 + 10 подборов), Дж. Мюррэй (17).

М: Б. Лопес (26), Трент (19), Принс (15), Грин (15), Роллинз (14).