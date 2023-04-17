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Сегодня, 08:26

«Денвер» разгромил «Миннесоту» в первом матче серии

Руслан Минаев
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«Денвер» разгромил «Миннесоту» в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 109:80.

В составе «Наггетс» больше всех набрал Джамал Мюррей — 24 очка. У «Тимбервулвз» самым результативным игроком стал Энтони Эдвардс — 18 очков.

«Денвер» повел в серии до четырех побед — 1-0.

Баскетбол

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Денвер» — «Миннесота» — 109:80 (26:23, 29:21, 32:14, 22:22)

Д: Мюррей — 24+8+8, Портер — 18+11 подборов, Йокич+ 13+14+6.

М: Эдвардс — 18+5 передач, Науэлл — 12, Таунс — 11+10 подборов.

17 апреля. Денвер. «Ball Arena».

БК Денвер Наггетс
БК Миннесота Тимбервулвз
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