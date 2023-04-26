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Сегодня, 06:47

«Денвер» вышел во второй раунд плей-офф НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
26 апреля. «Денвер» — «Миннесота» — 112:109.
Фото USA Today Sports
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«Денвер» обыграл «Миннесоту» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 112:109. «Наггетс» выиграли серию — 4-1.

В четвертьфинале «Денвер» встретится с победителем пары «Финикс» — «Клипперс» (3-1).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Денвер» — «Миннесота» — 112:109 (22:29, 26:18, 29:30, 35:32)

Д: Дж. Мюррэй (35), Йокич (28 + 16 подборов + 12 передач), Гордон (14), Б. Браун (14).

М: Эдвардс (29), Таунс (26 + 11 подборов), Гобер (16 + 15 подборов), Александер-Уокер (14).

Счет в серии: 4-1.

БК Денвер Наггетс
БК Миннесота Тимбервулвз
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