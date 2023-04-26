«Денвер» вышел во второй раунд плей-офф НБА

Сегодня, 06:47
«Денвер» обыграл «Миннесоту» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 112:109. «Наггетс» выиграли серию — 4-1.
В четвертьфинале «Денвер» встретится с победителем пары «Финикс» — «Клипперс» (3-1).
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Пятый матч
«Денвер» — «Миннесота» — 112:109 (22:29, 26:18, 29:30, 35:32)
Д: Дж. Мюррэй (35), Йокич (28 + 16 подборов + 12 передач), Гордон (14), Б. Браун (14).
М: Эдвардс (29), Таунс (26 + 11 подборов), Гобер (16 + 15 подборов), Александер-Уокер (14).
Счет в серии: 4-1.