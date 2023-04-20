«Денвер» переиграл «Миннесоту»

Сегодня, 07:42
«Денвер» победил «Миннесоту» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 122:113. Счет в серии стал 2-0.
Атакующий защитник гостей Энтони Эдвардс стал самым результативным игроком встречи, набрав 41 очко.
Третий матч в серии состоится 22 апреля на паркете «Тимбервулвз». Начало встречи — 4.30 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Второй матч
«Денвер» — «Миннесота» — 122:113 (31:22, 33:27, 23:40, 35:24)
Д: Дж. Мюррэй (40), Йокич (27), Портер (16), Гордон (12).
М: Эдвардс (41), Гобер (19), Конли (14), Принс (12).
Счет в серии: 2-0.