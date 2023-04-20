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Сегодня, 07:42

«Денвер» переиграл «Миннесоту»

Евгений Козинов
Корреспондент
20 апреля. «Денвер» — «Миннесота» — 122:113 .
Фото USA Today Sports
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«Денвер» победил «Миннесоту» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 122:113. Счет в серии стал 2-0.

Атакующий защитник гостей Энтони Эдвардс стал самым результативным игроком встречи, набрав 41 очко.

Третий матч в серии состоится 22 апреля на паркете «Тимбервулвз». Начало встречи — 4.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Денвер» — «Миннесота» — 122:113 (31:22, 33:27, 23:40, 35:24)

Д: Дж. Мюррэй (40), Йокич (27), Портер (16), Гордон (12).

М: Эдвардс (41), Гобер (19), Конли (14), Принс (12).

Счет в серии: 2-0.

БК Денвер Наггетс
БК Миннесота Тимбервулвз
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