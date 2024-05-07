«Миннесота» обыграла «Денвер» во втором матче серии, у Таунса дабл-дабл

«Миннесота» во втором матче второго раунда плей-офф НБА обыграла на выезде «Денвер» со счетом 80:106.

Самым результативным на паркете стал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, набравший 27 очков и сделавший 12 подборов. У «Наггетс» лучшим стал форвард Арон Гордон, у которого 20 очков.

Счет в серии 2-0 в пользу «Миннесоты». Следующий матч пройдет 11 мая и начнется в 4:30 мск.

НБА

Плей-офф. 1/4 финала

«Денвер» — «Миннесота» — 80:106 (20:28, 15:33, 25:21, 20:24)

7 мая. Денвер. «Ball Arena».

Счет в серии: 0-2.