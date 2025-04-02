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НБА

2 апреля, 08:22

«Денвер» проиграл «Миннесоте», Йокич набрал 61 очко и оформил трипл-дабл

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Денвер» дома уступил «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА — 139:140 ОТ.

Центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл — серб набрал 61 очко, 11 подборов и 10 передач. Это рекорд результативности в его карьере.

«Денвер» занимает третье место в Западной конференции НБА. «Миннесота» идет седьмой на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Миннесота» — 139:140 ОТ (32:26, 21:26, 26:32, 33:28, 27:28)

Д: Йокич (61 очко+10 подборов+10 передач), Гордон (30), Александер (26)

М: Эдвардс (34+10 подборов), Рэндл (26), Гобер (19+12 подборов)

2 апреля. Денвер. «Ball Arena».

Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Миннесота Тимбервулвз
Никола Йокич
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