«Денвер» обыграл «Нью-Орлеан», Йокич оформил трипл-дабл

«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Нью-Орлеан» со счетом 125:113.

Самым результативным на паркете стал форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон, набравший 30 очков. У центрового «Наггетс» Николы Йокича 27 очков, 10 подборов и 14 передач.

После этого матча «Денвер» с 27 победами занимает третье место в Западной конференции, «Нью-Орлеан» с 23 победами — на шестой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Нью-Орлеан» — 125:113 (37:25, 29:26, 34:29, 25:33)

13 января. Денвер. «Ball Arena».