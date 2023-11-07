Сегодня, 07:40
«Денвер» дома обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:116.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич — 35 очков, 14 подборов и 12 передач.
«Денвер» одержал 7-ю победу в 8 матчах «регулярки» и лидирует на «Западе». У «Пеликанс» — 4 победы и 3 поражения. «Нью-Орлеан» занимает 6-е место на «Западе».
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«Денвер» — «Нью-Орлеан» — 134:116 (25:27, 34:44, 40:21, 35:24)
Д: Йокич (35+14+12), Портер (22+9 подборов), Стротер (21),
Н-О: Хоукинс (31), Ингрэм (22), Уильямсон (20+10+9).
7 ноября. Денвер. «Ball Arena».