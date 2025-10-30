«Денвер» обыграл «Нью-Орлеан», Йокич оформил трипл-дабл

«Денвер» обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:88.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 21 очко, 12 подборов и 10 передач.

«Денвер» одержал третью победу подряд и занимает 4-е место в Западной конференции. «Пеликанс» — последние (4 поражения в 4 играх).

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Индиана» — 107:105 (25:30, 27:25, 29:19, 26:31)

Д: Уильямс (20), Пауэлл (18), Флэгг (15 + 10 подборов), Расселл (14).

И: Сиакам (27 + 13 подборов), Уокер (20), Деннис (17).

«Денвер» — «Нью-Орлеан» — 122:88 (34:25, 19:22, 39:11, 30:30)

Д: Йокич (21 + 12 подборов + 10 передач), Дж. Мюррэй (17), К. Браун (17).

Н: Фирс (21 + 6 передач), Уильямсон (11), Мисси (10).