«Денвер» потерпел поражение от «Оклахоме», Йокич оформил трипл-дабл

«Денвер» на своем паркете проиграл «Оклахоме» в матче регулярного чемпионата НБА — 87:102. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 16 очков, 12 подборов и 13 передач.

В другом матче «Миннесота» на выезде выиграла у «Сакраменто» — 117:115.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Оклахома» — 87:102 (24:31, 27:27, 17:27, 19:17)

Д: К. Браун (16), Йокич (16 + 12 подборов + 13 передач), Портер (15).

О: Гилджес-Александер (28), Холмгрен (25 + 14 подборов), Уиггинс (15).

«Сакраменто» — «Миннесота» — 115:117 (32:29, 27:26, 29:34, 27:28)

С: Дерозан (26), Сабонис (24), Мюррэй (23 + 11 подборов), Монк (17), Фокс (15 + 11 передач).

М: Рэндл (33), Эдвардс (32), Рид (19 + 13 подборов).