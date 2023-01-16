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Сегодня, 06:50

Трехочковый Йокича за 0,2 секунды до конца принес «Денверу» победу над «Орландо»

Руслан Минаев
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«Денвер» дома обыграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:116.

Победный трехочковый за 0,2 секунды до конца встречи забросил центровой «Наггетс» Никола Йокич. На счету серба 17 очков, 10 подборов и 14 передач. Больше всех в составе хозяев набрал Аарон Гордон (25 очков).

У «Мэджик» самыми результативными игроками стали Бол Бол (17), Пауло Банкеро (18), Франц Вагнер (19) и Маркелл Фульц (20).

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Денвер» — «Орландо» — 119:116 (31:25, 38:29, 25:34, 25:28)

16 января. Денвер. «Ball Arena».

БК Денвер Наггетс
БК Орландо Мэджик
Никола Йокич
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